Mecca in Winschoten deelt gratis coronalolly’s uit

WINSCHOTEN – Ze staan direct vooraan bij de ingang van het Oost-Groninger zoetwarenparadijs, een glazen bak met donkerrode en hartvormige lolly’s. Helemaal gratis en voor niets voor elk kind. “Natuurlijk ook voor de papa’s en mama’s die met de kindjes mee komen, die mogen ook een lolly.” grapt Esther Veldhuis, de eigenaresse van de Winschoter zoetwarenspeciaalzaak Mecca. “Ze helpen niet tegen Corona, maar zijn in iedergeval wel heel erg lekker.”

De Gratis Coronalolly’s is een geste naar de kinderen toe, die door de Coronaperikelen en door de daaraan vastklevende stress en onduidelijkheden op een gegeven moment ook niet meer weten waar ze precies aan toe zijn. “Ik doe het vooral voor de kinderen, even iets leuks, een beetje sjeu in deze lastige tijd” aldus Esther, “zij verdienen het in deze tijd waarin ook veel volwassenen zich door de Corona overvallen weten en door de onzekerheden met lege handen staan”.

De Coronalolly’s worden door haar als extraatje ingezet bij de grote September Actie die officieel vrijdag 4 september aanvangt, een actie waarin meer dan duizend tot de nok gevulde puntzakken met snoep tegen prijzen van vroeger worden aangeboden, 4 halen, 2 betalen. “De snoeptafel voorin de winkel ligt boordevol puntzakken, het is net een snoepwaterval. Ook voor deze nieuwe actie geldt Op is Op!”

Foto: Mecca Winschoten