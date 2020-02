Met je ‘zieke’ knuffel naar het Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis organiseert een Teddy Bear Hospital om de angst voor dokters en ziekenhuizen weg te nemen.

Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor kinderen erg beangstigend zijn. Wie zijn die dokters in witte jassen? Waar zijn die spuiten voor? Doet een röntgenfoto pijn? Om de angst voor dokters en ziekenhuizen weg te nemen organiseert het Ommelander Ziekenhuis op woensdag 12 februari 2020 de eerste editie van Teddy Bear Hospital.

Ongeveer 50 kinderen uit groep 1, 2 en 3 van basisscholen uit Scheemda komen deze ochtend met hun ‘zieke’ knuffel naar het ziekenhuis. Spelenderwijs worden de knuffels door studenten, die als coassistent werkzaam zijn in het Ommelander Ziekenhuis, behandeld en uiteindelijk genezen.

De kleuters begeleiden hun knuffel en hoeven zelf geen onderzoek of behandeling te ondergaan. Wel worden ze door de dokters gevraagd om te helpen bij de onderzoeken, behandelingen of zelfs bij een ‘operatie’.

Nagebootst ziekenhuis

Om het ziekenhuisgevoel na te bootsen wordt het voorste gedeelte van het restaurant ingericht met wachtkamers, spreek- en behandelkamers. De knuffels worden van top tot teen onderzocht. Zo worden borstkassen beluisterd, ogen en oren bekeken en lengte en gewicht gemeten. Een simulatie röntgenapparaat laat via kleurplaten zien wat de knuffels hebben gebroken en er zullen zelfs ‘operaties’ plaatsvinden.

Communicatieve vaardigheden

Het belangrijkste doel van Teddy Bear Hospital is natuurlijk het voorkomen en/of wegnemen van eventuele angsten bij kinderen. Anderzijds is het voor de studenten een goede mogelijkheid om hun communicatieve vaardigheden te trainen, die ze in de toekomst nodig hebben bij het onderzoeken en behandelen van kinderen.

Teddy Bear Hospital

Teddy Bear Hospital wordt al in vele ziekenhuizen in Nederland georganiseerd door coassistenten en wordt als een groot succes ervaren. In februari 2020 zal Teddy Bear Hospital voor het eerst in het Ommelander Ziekenhuis Groningen plaatsvinden.

Foto: congerdesign/Pixabay