Mystieke invasie start van Waterbei Straattheaterfestival

Theatergroep Close Act verrast op 30 augustus met magische dino’s

Retail Club Winschoten is er in geslaagd de vermaarde Tilburgse theatergroep Close Act exclusief te contracteren om Waterbei 2019 van een flitsende start te voorzien. De voorstelling Invasion kent een verrassende mix van disciplines, waarmee Close Act internationale bekendheid heeft verworven. Met de productie duikt de groep in een wereld van dinosaurussen. Onmenselijke geluiden en geheimzinnige verschijningen gaan aan deze intense theateract vooraf. Prehistorische vogels nemen bezit van het Marktplein, waarop het publiek zijn plekje zoekt. Tussen en boven het publiek voltrekt zich het spannende verhaal.

De gecreëerde chaos wordt doorbroken door magisch gezang dat de beesten lokt, maar ook tot rust brengt. Invasion is een opzienbarende straatheater-voorstelling, waarin de menigte als een golvende massa beweegt. Het publiek raakt gefascineerd door de immense buitenaardse figuren en wordt een unieke ervaring rijker. Zo verschijnt als bij toverslag een prehistorisch wezen boven de hoofden van de toeschouwers. Verbazing en fascinatie alom.

Invasion is de zoveelste voorstelling van Close Act, waarin de visuele creaties adembenemend zijn. Het verhaal, hoe onwerkelijk het ook mag lijken, wordt realiteit. Het publiek wordt als het ware in het interactieve theaterstuk meegezogen. “Laat je dragen in de wereld die we creëren”, zeggen de artistieke leiders van Close Act. De groep ontwikkelt al vanaf de oprichting in 1991 tal van artistieke disciplines, variërend van steltlopen, vendelzwaaien, slagwerk, dans en muziek. Ook de kostuums zijn veelal zeer verrassend te noemen. Met Invasion is dat niet anders. Een mythische wereld met kolossale bewegende figuren vechten tegelijk om verbazing en bewondering.

Close Act is in het verleden veelvuldig te gast geweest in Winschoten. De roep om optredens van de groep is dankzij het succes in het verleden dan ook onveranderd groot. De Tilburgers komen graag naar Winschoten. Het is mede daarom dat leden van Close Act ook op de tweede dag van Waterbei, zaterdag 31 augustus, in het Winschoter koopcentrum een combinatie van acts zal demonstreren. Straattheater in optima forma. De hoofdvoorstelling op vrijdag 30 augustus op het Marktplein begint om 21.30 uur.