Nacht van de Nacht gaat live

Zaterdag 24 oktober is het weer zover: de Nacht van de Nacht. Oldambt doet dit jaar voor de zestiende keer mee. Het programma ziet er dit jaar door de coronamaatregelen anders uit dan voorgaande jaren. Zo zijn er geen fysieke activiteiten maar is er een reportage gemaakt.

Nacht van de Nacht Oldambt

Voor Oldambt is er een reportage gemaakt. Deze is opgenomen bij het Oldambtmeer en gaat over het belang van donker voor mens en natuur. RTV GO! zendt de reportage zaterdagavond om 20.00 uit. De reportage zal in week 44 meerdere keren worden herhaald en is ook terug te zien via uitzending gemist.

Landelijk programma

Ook is er een aanvullend online programma. Via de Facebookpagina van Nacht van de Nacht kun je workshops volgen over nachtfotografie en sterrenkunde en is er een lezing over de effecten van lichthinder op mens en dier.

Samenwerking

Gemeente Oldambt organiseert deze zestiende Nacht van de Nacht samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Kunstencentrum de Klinker, RTV GO!, Club Oldambtster Groen, IVN Westerwolde-Oldambt, KNNV Oost-Groningen en Stichting De Wilgenborg Blauwestad.

Foto: Gemeente Oldambt