Nacht van de Nacht gemeente Oldambt

Ervaar de stilte en het donker in en om ‘De Hoogte’ in Heiligerlee

Zaterdagnacht 27 oktober gaat in een groot deel van Europa de klok weer een uur terug: wintertijd! Deze nacht is door de Natuur- en Milieufederaties uitgeroepen tot ‘Nacht van de Nacht’. Voor het veertiende achtereenvolgende jaar willen de Natuur- en Milieufederaties aandacht vragen voor de schoonheid en het belang van de (donkere) nacht. Gemeente Oldambt biedt daarom een programma aan om wandelend te ervaren wat rust en donker betekenen in en om ‘De Hoogte’ in Heiligerlee.