Nacht van Winschoten; toch feest in 2023!

Half juli mocht de Nacht van Winschoten alleen in beperkte vorm en besloten de ondernemers uiteindelijk het helemaal af te zeggen. Dit in verband met de veiligheid. Maar het feest komt er toch dit jaar. De kermis staat op donderdag 31 augustus al op het Marktplein en de Nacht van Winschoten is op vrijdag 1 en zaterdag 2 september. De organisatie en gemeente Oldambt zijn verheugd dat de veertigste Nacht toch dit jaar gaat plaatsvinden.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Het was half juli veiligheid voorop. Al snel ontstond het gesprek over wat als later in de zomer de situatie een Nacht wel toelaat. Voor de organisatie was dat de aanleiding om er nogmaals de schouders onder te zetten. En ik ben dan ook blij dat het gelukt is om de Nacht dit jaar toch te laten doorgaan. Laten we er met zijn allen een welverdiend mooi feest van maken!”

Zin in mooie jubileumeditie

Natuurlijk zijn de ondernemers en organisatie hartstikke blij dat de Nacht er toch komt. Heiko Tuin, eigenaar van Café Dommering en organisator zegt: “Na de teleurstelling verwerkt te hebben, komt er toch nog een Nacht van Winschoten. Door goede en snelle samenwerking met de gemeente gaat de jubileumeditie van de Nacht toch dit jaar door. We hopen dat mensen massaal naar het Marktplein komen om er samen een geweldig feest van te maken!”

Over de Nacht van Winschoten

De kermis komt nog een keer voor de Nacht. Deze start op donderdag 31 augustus met een actiedag en blijft tot en met zaterdag. En natuurlijk is er muziek. Op vrijdag heeft de organisatie een line up met onder meer Rutger van Barneveld, Wilbert Pigmans, Luciano Vermeer en Orlano Uitenwerf alias Zwarte Jannes. Op zaterdagavond staat een DJ-booth op het Marktplein met onder andere Tim Holland, de Moombahteam en Dr. Rude die muziek vanaf de jaren negentig tot nu laten horen.

Foto: Gemeente Oldambt