Vandaag is het de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Voorgaande jaren werden de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit Oldambt in het zonnetje gezet. Dat gebeurde tijdens het Vrijwilligersfeest Oldambt. Door de coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om fysiek samen te komen. Ook ziet het vrijwilligerswerk door de maatregelen er voor veel vrijwilligers anders uit dan normaal het geval is.

Grote waardering voor vrijwilligers

Desondanks wil wethouder Gert Engelkens van Oldambt toch zijn waardering uitspreken richting alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Oldambt. Engelkens daarover: “Zonder vrijwilligers zou Oldambt niet het Oldambt zijn zoals wij dat nu allemaal kennen. Ik heb ontzettend veel respect voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Oldambtster samenleving of voor de medemens. Ik wil de honderden vrijwilligers in onze gemeente heel erg bedanken en ik hoop van harte dat zij dit zo belangrijke werk blijven doen!”.

Coronacompliment

Gert Engelkens: “Vorige week deden we de oproep om mensen op te geven voor een lichtpuntje of het coronacompliment. Het coronacompliment is voor Oldambtsters die deze periode zorgen voor lichtpuntjes. In het kader van de Nationale Dag van de Vrijwilliger heb ik afgelopen vrijdag samen met Cora-Yfke het eerste coronacompliment uitgereikt aan Anjo Reininga. De zorg voor zijn vrouw valt hem best zwaar, maar hij kiest er bewust voor om dit in coronatijd nog steeds zelf te blijven doen. Dat verdient natuurlijk een dikke pluim en daarom gingen we bij Anjo en zijn vrouw langs.”

Via www.gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00 kunnen inwoners nog steeds anderen aanmelden voor een lichtpuntje of het coronacompliment.

Ook vrijwilliger worden?

Wilt u ook vrijwilliger worden in Oldambt? Op www.vrijwilligersgroningen.nl staan verschillende oproepjes voor vrijwilligers. Ook Sociaal Werk Oldambt kan u helpen met het zoeken naar vrijwilligerswerk dat goed bij u past. Stuur daarvoor een e-mail naar vrijwilligerswerk@sociaalwerkoldambt.nl, of neem telefonisch contact op via telefoonnummer (0597) 42 18 33.

Foto: Gemeente Oldambt