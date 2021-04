Negen koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Oldambt

OLDAMBT – Ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen hebben negen inwoners uit de gemeente Oldambt een koninklijke onderscheiding gekregen. Zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona worden de lintjes op drie momenten opgespeld, namelijk op maandagmiddag 26 april, woensdagmiddag 28 april en donderdagmiddag 29 april. Op maandagochtend 26 april zijn de inwoners gebeld met het goede nieuws door burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

De gedecoreerden

De koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan de heer Suur uit Winschoten, mevrouw Scholte-Huttinga uit Scheemda, de heer Takens uit Winschoten, de heer De Boer uit Winschoten, de heer Van der Ploeg uit Midwolda, de heer Luten uit Scheemda, mevrouw Meins-Blouw uit Winschoten, de heer Van Slochteren uit Scheemda en mevrouw Ten Have-Mellema uit Beerta.

De heer Suur, K.J. (Klaas) (77), Winschoten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1986 – 2010: vrijwilliger bij de Nieuwe Apostolische Gemeente in Winschoten.

2004 – heden: (mede)oprichter en secretaris (2009 – 2016) van de Voedselbank Winschoten.

Mevrouw Scholte-Huttinga, A.J. (Anneke) (71), Scheemda – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1975 – heden: seniorensportleider bij diverse gymnastiekverenigingen en beweeggroepen.

1989 – heden: medeoprichter en bestuurslid van Diabetesvereniging Nederland, afd. Oost-Groningen.

De heer Takens, D.K. (Durandus) (62), Winschoten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1982 – 2017: medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij toneelclub Toneel 82 in Midwolda.

1991 – heden: bestuurslid van ijsbaanvereniging Eigen Kracht in Midwolda.

2001 – 2020: diverse functies bij tennisclub Nieske Meppers in Midwolda.

2012 – 2020: diverse functies bij voetbalvereniging MOVV in Midwolda.

De heer De Boer, W (Wiebe) (70), Winschoten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1970 – heden: dirigent bij diverse koren.

1985 – heden: vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Winschoten.

1995 – 2020: dirigent van het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander in Hoogezand.

2015 – heden: dirigent van het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor in Bierum.

2016 – heden: vrijwilliger bij Stichting ITOMtaal, een stichting die inburgeringslessen verzorgt.

2017 – heden: dirigent van mannenzangensemble Con Forza in Winschoten.

De heer Van der Ploeg, W.K. (Wim) (66), Midwolda – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1993 – 2006: ledenadministrateur bij Gereformeerde Kerk Nieuwolda (nu PKN).

1995 – 2009: administrateur en bestuurslid bij christelijke basisschool De Zaaier in Nieuwolda.

2002 – heden: vrijwilliger bij zorgboerderij Fenna Heerd in Noordbroek.

2006 – 2016: vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Midwolda (nu PKN).

De heer Luten, M. (Meeuwes) (63), Scheemda – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1999 – heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Scheemda.

2002 – heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Kamerkoor Arti Vocali in Winschoten, Delfzijls symfonieorkest Suonare d’Amatori, Collegium Musicum Loppersum en Choral Voices in Groningen.

2016 – heden: voorzitter van het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt en het Interkerkelijk Diaconaal Platform Oldambt.

Mevrouw Meins-Blouw, T.J. (Trijnie) (75), Winschoten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1985 – 1995: mantelzorger.

1985 – heden: vrijwilliger bij Oosterlengte.

1990 – 2013: docent volksdansgroep De Iemedaansers in Beerta.

1999 – heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Altijd Plezier in Winschoten.

2015 – heden: docent volksdansen bij werelddansgroep Recreatie En Ontspanning in Scheemda.

2016 – heden: volksdansgroep Bad Nieuweschans (tot 2018) en Finsterwolde.

De heer Van Slochteren, K.J. (Kees) (74), Scheemda – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

1971 – 2015: vrijwilliger bij Independent Order of Odd Fellows (IOOF).

1996 – 1999: secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsrijders Bond (KNSB).

2003 – heden: vrijwilliger bij Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

2003 – heden: bestuurslid van de VVD Oldambt en de regio Oost-Groningen.

2008 – 2019: medeoprichter van Stichting Kunst & Cultuur De Graanrepubliek.

2008 – heden: bestuurslid van Cultuurplatform Oldambt.

2008 – heden: medeoprichter/bestuurslid van stichting Orgel 1526 Scheemda.

2009 – heden: lid van het 4 mei Comité Scheemda.

2012 – heden: oprichter/bestuurslid van Projectgroep Filosofie en Godsdienst.

Mevrouw Ten Have-Mellema, A.L. (Annechien) (63), Beerta – Officier in de Orde van Oranje Nassau

1980 – 1990: lid van de medezeggenschapsraad Basisonderwijs Beerta.

1995 – 2006: bestuurslid en voorzitter (tot 2005) van het district Oldambt, voorzitter van de veehouderij-sectorraad (sinds 2003) en ledenraadslid van ACM, nu Royal Agrifirm Group.

1997 – 2012: bestuurslid van vakgroepen van LTO Nederland.

2010 – heden: lid van de expertgroep Voluntary Subgroup on Alternatives to Surgical Castration.

2012 – 2018: vicevoorzitter van het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland.

2015 – heden: bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s.

2015 – heden: lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

2016 – heden: voorzitter van de stichting Nuffield Nederland en bestuurslid van Nuffield International.

Foto: Gemeente Oldambt