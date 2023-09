Nieuw inloophuis voor veteranen

Op 15 september opent inloophuis ‘Northbase’ haar deuren. Het inloophuis is een hartverwarmende ontmoetingsplek voor veteranen, politie, overige geüniformeerden en andere belangstellenden. Naast de gebruikelijke ontmoetingsplek worden er ook themabijeenkomsten, boeiende activiteiten en leerzame workshops aangeboden. Het inloophuis bevindt zich in het historische pand aan de Blijhamsterweg 11 in Winschoten en is een initiatief van stichting ‘De Veerkracht’.

Gelijkgestemden

Het inloophuis vervult een belangrijke rol voor alle geüniformeerden. Hier kunnen zij begrip en ondersteuning van gelijkgestemden vinden. Voor velen van hen is dit een cruciale behoefte. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is blij met het initiatief. “Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met de gemeente Westerwolde de regionale Veteranendag. Ik kom dan met verscheidene veteranen en nabestaanden in contact en verneem dan dat mensen die in oorlogsgebied zijn geweest het fijn vinden om hun verhaal te delen. Een inloophuis voor veteranen is in mijn ogen dan ook een geweldig initiatief”.

Opening inloophuis

Tijdens het middagprogramma op vrijdag 15 september van 13.30 tot 15.30 uur is iedereen van harte welkom aan de Blijhamsterweg 11 in Winschoten. Bezoekers kunnen genieten van een doorlopende presentatie en expositie.

Foto: Gemeente Oldambt