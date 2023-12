Nieuw meldsysteem maakt melden in Oldambt makkelijker

Vanaf 11 december werkt de gemeente Oldambt met een nieuw meldsysteem voor het afhandelen van meldingen over de openbare ruimte. Het systeem is gebruiksvriendelijker en ‘slimmer’. Daar hebben zowel inwoners en de gemeente profijt van.



Het nieuwe systeem kan met een paar woorden de melding herkennen en categoriseren. Vervolgens komt de melding rechtstreeks op de betrokken afdeling terecht. Dit zorgt voor efficiëntie en gemak. Het systeem werkt op computers, smartphones en tablets. Ook is het mogelijk om een foto bij de melding toe te voegen. Inwoners uit de gemeente Oldambt kunnen voor alle meldingen vanaf 11 december terecht op https://meldingen.gemeente-oldambt.nl.



Wethouder Beheer, realisatie en buitendienst Jurrie Nieboer:

“Jaarlijks ontvangen we zo’n 3600 meldingen over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een verzoek om extra te maaien of te snoeien bij een onveilige situatie of andere zaken in de leefomgeving. Het is voor de dienstverlening van Oldambt mooi dat we gebruik kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen in de markt. Zeker als die de afhandeling van meldingen effectiever kunnen maken.”



Het systeem is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Oldambt is de 19e gemeente in Nederland die met het systeem gaat werken.

Foto: Gemeente Oldambt