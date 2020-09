Nieuwborgen.net organiseert op donderdag 17 september een webinar over groen gas

Samen overstappen op groen gas in Nieuwolda en Wagenborgen. Dat is een van de doelen van het project Nieuwborgen.net. Maar wat is dat dan, groen gas? Om dat uit te leggen organiseert Nieuwborgen.net op 17 september het webinar ‘Wat is groen gas?’.

Wat is groen gas?

Nieuwborgen.net krijgt veel vragen over groen gas. Hoe wordt het gemaakt? Wat betekent het voor het milieu? Hoe komt het bij de mensen thuis? En wat betekent het voor mijn cv-ketel en gaskookplaat? Daarom heeft het project besloten om speciaal over dit onderwerp een webinar te organiseren. Hierin beantwoorden Gert Jan van ’t Land en Johan Duut al deze vragen en meer. Jetta Post, verslaggever bij RTV Noord, presenteert het geheel.

Webinar

Een webinar is een live uitzending via internet. Wie het webinar ‘Wat is groen gas?’ wil bijwonen, kan zich via de website www.nieuwborgen.net aanmelden. Na aanmelding kan men via de toegestuurde link op 17 september tussen 18:30 en 19:30 uur het webinar live via internet volgen.

Vragen

Tijdens het webinar kunnen kijkers vragen stellen over groen gas. Dat gaat via een zogenaamde chat. Waar mogelijk beantwoorden Gert Jan van ’t Land en Johan Duut deze vragen direct. Ook kunnen kijkers tijdens het webinar hun kennis over groen gas testen met een aantal quizvragen.

Meer over Nieuwborgen.net

De gevolgen van de gaswinning zijn in onze provincie duidelijk te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De overheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op groen gas. En om daarnaast te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Om dit te bereiken werken in het project Nieuwborgen.net de gemeenten Oldambt en Delfzijl samen met Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister in Nieuwolda) en Enexis.

Foto: Gemeente Oldambt