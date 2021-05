Nieuwborgen.net start met proef ‘Iedereen kan gas besparen’

De dorpen Nieuwolda (gemeente Oldambt) en Wagenborgen (gemeente Eemsdelta) doen mee aan de landelijke proeftuin voor aardgasvrije wijken onder de naam Nieuwborgen.net. De proeftuin bestaat uit twee onderdelen: gas besparen en overstappen op lokaal geproduceerd groen gas. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt legt uit: “Inmiddels zijn we begonnen met de gasbesparende maatregelen. De inwoners uit beide dorpen krijgen een bijdrage vanuit Nieuwborgen.net om met de maatregelen aan de slag te gaan. Een deel van het bedrag moeten ze zelf betalen. We zien dat niet iedereen die eigen bijdrage kan betalen. Daarom starten we met een proef om ook de mensen met een kleine portemonnee te helpen om gasbesparende maatregelen te nemen. Iedereen moet gas kunnen besparen.”

Drie doelgroepen

De proef is ontwikkeld door het Nationaal Warmtefonds en is bedoeld voor drie doelgroepen. Wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta: “Allereerst zijn dat mensen van 75 jaar of ouder. Zij kunnen vanwege hun leeftijd vaak geen lening afsluiten. Deze doelgroep kan via het Warmtefonds wel een lening krijgen. Datzelfde geldt voor mensen met een kredietregistratie. Mensen die financieel niet daadkrachtig genoeg zijn, helpen we met een EnergieBespaarHypotheek. Hiervoor hoeven ze eerst geen rente en aflossing te betalen. Dat gebeurt pas als het financieel gezien weer kan. Daarnaast wordt de (rest)schuld vaak kwijtgescholden als de hypotheek aan het eind van de looptijd nog niet of nog niet helemaal is afgelost.”

De proef

De proef wordt uitgevoerd in twee landelijke proeftuinen en loopt tot 1 juni 2021. Huiseigenaren uit Nieuwolda en Wagenborgen hebben een brief gekregen met de oproep om zich aan te melden voor de proef. Wethouder Nieboer: “Als de proef slaagt, worden de leningen van het Warmtefonds beschikbaar gemaakt voor alle proeftuinen. Ik ben blij dat we vanuit Nieuwborgen.net mee mogen doen met deze proef. Want zo kunnen we de mensen die het wel willen, maar financieel gezien niet kunnen, toch helpen om gas te besparen.”

Foto: Gemeente Oldambt