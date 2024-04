Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten getekend voor betere leefomgeving

Woensdag 17 april vond de ondertekening plaats van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in de Schakel in Nieuwolda. Wethouder Ger Klein was hierbij aanwezig. Met deze vernieuwde afspraken streeft de gemeente naar een goede samenwerking met haar inwoners, die worden vertegenwoordigd door dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms.

Een grote stap naar een betere samenwerking

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst benadrukt de samenwerking tussen de gemeente en de dorpen en wijken. Voorheen was er een convenant voor onbepaalde tijd met verouderde termen en een meer juridische benadering. In deze nieuwe overeenkomst ligt de focus op samenwerking, elkaar tijdig informeren waar mogelijk, en elkaar betrekken bij processen en ontwikkelingen. Kortom, een nóg intensievere samenwerking.

Laagdrempelig werken met korte lijnen

De gemeente wil een leefomgeving creëren die samen met de inwoners wordt vormgegeven. In de nieuwe overeenkomst blijft benadrukt dat elk dorp en wijk zijn eigen gebiedswethouder, gebiedsregisseur en opbouwwerker heeft. Duidelijkheid over ieders rol en taak zorgt ervoor dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen. Dit bevordert een laagdrempelige manier van samenwerken met kortere communicatielijnen tussen inwoners en de gemeente.

Evaluatie

Op deze manier krijgen gebieden een samenwerking die bij hen past. Elke twee jaar vindt er een evaluatie plaats, zodat de samenwerking zich kan blijven ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren. “De nieuwe overeenkomst is dynamisch en zal dus ook nooit af zijn. We blijven hier van beide kanten aan werken om een zo goed mogelijke samenwerking te blijven stimuleren,” aldus Ger Klein.

