Explosie bij gameshop in centrum van Winschoten

WINSCHOTEN – Vanochtend was er een explosie bij een gameshop in het centrum van Winschoten. “Heftig nieuws om mee wakker te worden op deze zaterdagmorgen”, aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Wat er precies aan de hand is én of het samenhangt met eerdere incidenten, zoals de schietpartij of een explosie in Groningen, is op dit moment nog niet bekend. Burgemeester Sikkema begrijpt dat mensen zich zorgen maken over deze explosies en of ze samenhangen met eerdere incidenten. Dat wordt op dit moment onderzocht.

In verband met het onderzoek is de Langestraat vanaf de Gassingel tot de steeg naast de Langestraat 86 nu afgezet. Zodra het kan, maakt de politie een doorgang voor voetgangers. Op gemeente-oldambt.nl vind je de laatste informatie daarover.

De politie is zichtbaar en onzichtbaar heel actief bezig om dit soort dingen te voorkomen en criminelen een halt toe te roepen. Dat je het niet ziet of dat je er niet over leest, wil niet zeggen dat er niet volop onderzoek wordt gedaan en dat daar ook acties uit voortkomen.

Heb je informatie of beelden over de explosie? Deel dit dan vooral met de politie. Dat kan via (0900) 8844 of anoniem via (0800) 7000.

Foto: Gemeente Oldambt