Opnieuw explosie in Winschoten, gelinkt aan bendeoorlog

WINSCHOTEN – In de nacht van zaterdag op zondag was er opnieuw een explosie in Winschoten. Deze keer was het raak bij een kapperszaak in de Langestraat.

“Het blijft heftig nieuws om mee wakker te worden”, vertelt Cora-Yfke Sikkema, burgemeester Oldambt. “Niet alleen voor ons, maar vooral voor de ondernemers en inwoners die in de Langestraat wonen. Zaterdag is Gert Engelkens als loco-burgemeester ter plaatse geweest en heeft daar mensen gesproken. Ik heb vanmorgen poolshoogte genomen. Ik sprak toen een paar mensen. Zij waren geschrokken en ook best boos dat anderen menen dit soort dingen te moeten doen. Ik herken dat. Dit is niet oké en we doen alles wat we kunnen om dit te stoppen.”

Speciaal onderzoeksteam

De politie zet een speciaal onderzoeksteam in met gespecialiseerde rechercheurs. Dit speciale team bekijkt of er verbanden zijn tussen de explosie bij de gameshop van enkele dagen geleden, welke bewijzen er zijn en hoe we dit een halt kunnen toeroepen. En zij zijn meteen weer een onderzoek gestart. Denk aan sporenonderzoek, maar buurtonderzoek om mogelijke getuigen en interessante informatie op te sporen. Wie tips of beelden heeft kan dit delen met de politie via (0900) 8844 of anoniem via (0800) 7000.

Foto: Gemeente Oldambt (ingezonden)

Foto: Gemeente Oldambt