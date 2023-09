Nieuws over explosies in Winschoten: Speciale bijeenkomst voor kinderen/jongeren

Afgelopen periode is Winschoten op meerdere plaatsen opgeschrikt door explosies. Wij horen dat het mensen raakt en dat begrijpen wij goed. Afgelopen dagen is er veel contact geweest met omwonenden. Van hen horen wij ook dat kinderen/jongeren het lastig vinden om het een plekje te geven of het spannend blijven vinden.

Speciale bijeenkomst voor kinderen/jongeren

Wij organiseren een speciale bijeenkomst voor kinderen/jongeren die dichtbij de locatie van een explosie wonen. Op 27 september aan het einde van de middag staan we samen met experts klaar om met kinderen in gesprek te gaan over de gebeurtenissen. Heeft u kinderen die hier behoefte aan hebben? En heeft u geen brief ontvangen? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dat kan via (0597) 48 20 00.

Foto: Gemeente Oldambt