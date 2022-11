Oefentherapeut Fieke van den Wijngaard stopt na 37 jaar

WINSCHOTEN – Na 37 jaar werkzaam te zijn geweest als oefentherapeut in Winschoten, heeft Fieke van den Wijngaard meer dan 3.000 mensen mogen behandelen en begeleiden bij hun lichamelijke klachten. Maar daar komt binnenkort een einde aan. De laatste werkdag van Fieke is op dinsdag 29 november. Wie haar persoonlijk wil bedanken kan aanstaande dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur langskomen bij de Praktijk voor Oefentherapie aan de S.W. Schortinghuisstraat 6 in Winschoten.

Fieke startte in september 1985 als oefentherapeut Mensendieck in de voormalige huisartsenpraktijk van dr. J. Roelfsema in Winschoten. Ze specialiseerde zich onder andere als psychosomatisch oefentherapeut en daarnaast heeft ze zich de laatste 15 jaar bekwaamd in het behandelen en begeleiden van patiënten met Parkinson. Als oefentherapeut is ze aangesloten bij zowel het Parkinson Netwerk als het Netwerk Chronisch Pijn in Noord-Nederland.

Fieke, bedankt!

Fieke heeft veel contact met huisartsen en medisch specialisten, waaronder revalidatieartsen. Allen zijn uitgenodigd om langs te komen op haar laatste werkdag. Evenals de patiënten, die altijd lovend geweest over haar kennis, aanpak en begeleiding: haar diensten werden volgens de jaarlijkse klanttevredenheidsenquêtes beoordeeld met een gemiddelde van maar liefst 9,5. Dus Fieke, namens iedereen bedankt voor je inzet!

Foto: Ingezonden