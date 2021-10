OLDAMBT/WESTERWOLDE – Oldambt en Westerwolde: plekken om over naar huis te schrijven! Daar zijn de bewoners van de Oldambt in Lelystad, de Westerwoldestraat in Amsterdam en Lelystad het roerend mee eens! Na het geheel verzorgde weekend in de regio’s Oldambt en Westerwolde (beide gelegen in de provincie Groningen), zijn alle koppels bijzonder enthousiast geworden over deze regio. De algehele conclusie van hen allen luidt: je kunt hier ongestoord genieten van de rust, de variatie in de natuur en de weidsheid van het landschap, dat zeker niet alleen uit weiland bestaat. Ook de ‘Groningse’ gastvrijheid werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Wat hebben ze in Oldambt gedaan

Vrijdag 8 oktober hebben de deelnemers uitgebreid gegeten bij Paviljoen Flonk aan het mooie Oldambtmeer in Finsterwolde. Aansluitend hebben ze overnacht ze in Hoogheem Logies en Erfgoed in Nieuwolda. Hier waren beide koppels zeer te spreken over de prachtige, authentieke elementen van de locaties.

Zaterdag 9 oktober heeft het ene koppel de autopuzzelroute ‘de Graanrepubliek’ gedaan. Deze bracht hen op plekken waar ze anders nooit zouden komen en leerde hen veel over de geschiedenis van de regio. ‘De weidsheid in het landschap heeft veel indruk gemaakt en ook de prachtige boerderijen.’

Het andere koppel heeft de zaterdagmiddag ontspannen doorgebracht in Thermen Bad Nieuweschans. En zijn daar aansluitend blijven eten in restaurant ‘Water of the Worlds’. Het eten en de ambiance waren boven verwachting.

Leuk weetje van de bewoners aan de Oldambt: ‘We hebben nu geleerd hoe we Oldambt op de juiste manier uitspreken. Ol-Dambt in plaats van Old-Ambt. Dat gaan we zeker delen met de buurt.’

Gezamenlijke afsluiting op zondag

Op zondags 10 oktober hebben alle deelnemers vanuit de regio Oldambt en de regio Westerwolde samen een partijtje Footgolf gedaan bij de ‘Bronzen Eik’ in Sellingen. Uit handen van wethouder Giny Luth kregen ze een boekje over de regio mee. Na een uitgebreide lunch, keerden alle deelnemers enthousiast, uitgerust en tevreden weer huiswaarts.

Geslaagd weekend

De organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend. ‘We zijn blij dat alle deelnemers het zo naar hun zin hebben gehad. Iedereen heeft aangegeven om onze regio te promoten bij familie, vrienden en de buren om vooral onze mooie provincie te bezoeken. Dus dat is een mooi vooruitzicht!’

De achtergrond van de actie

Er zijn vast mensen die het leuk vinden om de herkomst van hun straatnaam uit te zoeken en er zo meer over te weten te komen. Die gedachte bracht Stichting Marketing Oldambt en Stichting Promotie Westerwolde (beide regio’s gelegen in de provincie Groningen) op een ludieke actie.

Ze zochten uit in welke plaats straatnamen voorkomen met Oldambt en Westerwolde in de naam. Dat bleken er meerdere te zijn. Er is een Oldambt in Assen, Eindhoven en Lelystad. De Westerwolde(straat) bestaat in Amsterdam en Lelystad. In augustus hebben beide stichtingen mooie, handgeschreven kaarten met ‘Groeten uit Westerwolde’ en ‘Groeten uit Oldambt’ gestuurd naar alle bewoners woonachtig aan de Westerwoldestraten en aan de Oldambten.

De bewoners van deze adressen hebben zich via een website aangemeld met een motivatie om een gratis, geheel verzorgd, weekend te beleven in de regio Oldambt en Westerwolde. Van alle aanmeldingen waren vier koppels geselecteerd. Zij waren afgelopen weekend van vrijdag 8 tot en met zondag 10 oktober naar ‘hun’ regio in de provincie Groningen. Het hele weekend, van eet- en slaapgelegenheid tot het programma, is verzorgd door Stichting Marketing Oldambt en Stichting Promotie Westerwolde.