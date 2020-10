Oldambt in 5MinutenShow van RTL Telekids

Twintig kinderen uit Oldambt hebben in september meegedaan aan de opnames van de 5MinutenShow van RTL Telekids. De afleveringen worden deze week uitgezonden: iedere werkdag om 16.55 uur op RTL8.

De 5MinutenShow

Wethouder Bard Boon, die het thema afval in zijn portefeuille heeft, mocht de afleveringen alvast bekijken: “Ik had de 5MinutenShow nog nooit gezien, maar vond het erg leuk om naar te kijken! Het programma staat in het teken van zwerfafval en afvalscheiding. De kinderen moeten op straat opdrachten uitvoeren om een prijzenpakket te winnen. Door de opdrachten uit te voeren, leren ze hoe je afval moet scheiden en dat het belangrijk is om geen zwerfafval achter te laten. We werkten als gemeente graag mee aan dit programma.”

Casting en opnames

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Oldambt konden zich opgeven voor de show. Er kwamen meer dan 60 aanmeldingen binnen. Op zaterdag 5 september was de casting. Er zijn toen 20 kinderen gekozen die mee mochten doen in vijf afleveringen. Per aflevering doen vier kinderen een gekke, leerzame en spannende opdracht samen met presentator Ruben Dingemans. Voeren ze de opdracht binnen de tijd goed uit, dan winnen ze een prijzenpakket. Lukt dat niet, dan moeten ze het verliezers T-shirt dragen.

Foto: Gemeente Oldambt