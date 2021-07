Oldambt neemt maatregelen tegen overlast jongeren

OLDAMBT – In juni waren de stranden van Blauwestad in het nieuws vanwege de rotzooi die er lag. Jongeren gooiden bierflesjes kapot op de stranden, op de steigers en zelfs in het water. De glasscherven die achterbleven zorgden voor een onveilige situatie. Ook op andere plaatsen in Oldambt is vaak overlast door zwerfafval en glasscherven. De gemeente neemt nu maatregelen om die overlast tegen te gaan. Dat gebeurt door het alcoholverbod in de gemeente uit te breiden.

Uitbreiding alcoholverbod

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema legt uit: “Sinds 2015 hebben we als gemeente een zogenaamd aanwijzingsbesluit alcoholverbod. In dat aanwijzingsbesluit staan tijden en plaatsen waarop het verboden is om alcohol te gebruiken in de openbare ruimte. Dat verbod was er bijvoorbeeld al in Winschoten. De politie heeft ons gevraagd om dat aanwijzingsbesluit uit te breiden, zodat ze vaker en makkelijker op kunnen treden tegen overlast door jongeren. We hebben het verbod daarom nu uitgebreid naar plekken waar sprake is van overlast. Rondom de wijkontmoetingsplekken en het Zuidstrand geldt het verbod nu dus ook.”

Waar en wanneer geldt het verbod?

Het nieuwe aanwijzingsbesluit geldt tussen 20.00 uur en 08.00 uur. Het alcoholverbod geldt voor de volgende plekken in de gemeente Oldambt. Als de politie of de BOA’s zien dat mensen het alcoholverbod overtreden, dan kunnen zij daarvoor een boete van 100 euro uitschrijven.

Winschoten

Het gebied dat ligt binnen het Winschoterdiep, de Beertsterweg, Blijhamsterweg, Udesweg, Amstelstraat, Pekelderstraat, Garst, St. Vitusholt, Molenweg, Bovenburen en de Hoorntjesweg. En de wijkontmoetingsplekken van de Bomenbuurt, de Parkwijk en het omliggende gebied 50 meter hemelsbreed vanaf deze plekken.

Blauwestad

Strand zuid en het bijbehorende plantsoen en het gebied tussen de Elfenbank, het Oldambtmeer en de Wilgenborg (de hele hoek vanaf de brug).

Midwolda

Het gebied tussen de Hoofdweg/Huningaweg en het Oldambtmeer (strandbadzone/jachthaven).

Finsterwolde

De wijkontmoetingsplek Finsterwolde en het omliggende gebied 50 meter hemelsbreed vanaf die plek (tussen de Hoofdweg en de J. Hakenweg).

Bad Nieuweschans

De wijkontmoetingsplek Bad Nieuweschans en het omliggende gebied 50 meter hemelsbreed vanaf die plek, achter de tennisvelden/kinderboerderij en voor de Europaweg.

Beerta

Het gebied dat ligt binnen het Beertsterdiep, de Buitenlandenstraat en de ijsbaan.

Niet de enige maatregel

Burgemeester Sikkema geeft aan dat het alcoholverbod niet de enige maatregel is die ze nemen. Ze vertelt: “Het opruimen van het glas op de stranden rondom Blauwestad heeft ons bijna 4000 euro gekost. We willen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt en wij als gemeente weer opdraaien voor de kosten. Daarom hebben we het alcoholverbod uitgebreid naar plekken waar veel overlast is.”

“Maar dat is niet de enige maatregel die we nemen. We zetten deze zomer extra beveiliging in op en rondom de stranden van Blauwestad en Midwolda. Naast het strenger handhaven op wangedrag en jeugdoverlast, gebeuren er ook leuke dingen voor jeugd in Oldambt. Naast alles wat er al te doen is, zijn jongerenwerkers van Sociaal Werk Oldambt bezig met allerlei activiteiten in de zomervakantie. De eerste activiteiten zijn al geweest en er volgen nog veel meer.”

Foto: Gemeente Oldambt