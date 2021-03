Oldambt plaatst torenvalkkasten in Midwolda

Het broedseizoen is weer begonnen, ook voor de torenvalk. Om deze roofvogel een handje te helpen, heeft de gemeente torenvalkkasten geplaatst aan de Oudlandseweg in Midwolda. Langs diezelfde weg zijn in het najaar honderden nieuwe bomen geplant. De oude bomen moesten wijken voor de aanleg van een nieuwe vaarverbinding.

Een mix aan soorten

Wethouder Jurrie Nieboer legt uit: “Een paar jaar geleden hebben we de Blauwe Passage aangelegd. Dat is de vaarverbinding tussen het Oldambtmeer en het kanaal naar Termunten. We moesten daarvoor honderden bomen weghalen. Als gemeente hebben we een herplantplicht. Dit betekent dat het aantal bomen in onze gemeente gelijk moet blijven. Deze nieuwe bomen zijn dus ter vervanging van de essen die we hebben weggehaald. We hebben ervoor gekozen om geen essen terug te planten, maar een mix aan soorten. Het nadeel van één soort is namelijk dat er ziektes kunnen ontstaan.”

Een bedreigde roofvogel

De torenvalk heeft het moeilijk. De nestgelegenheid neemt af: oude boerderijen verdwijnen en zieke holle bomen worden gekapt. En dat waren juist de plekken waar deze roofvogel z’n nestje maakt. Het is daarom belangrijk om andere nestmogelijkheden te bieden. Nieboer: “We helpen de torenvalken graag. Daarom hebben we de kasten geplaatst. De Oudlandseweg is hier ook heel geschikt voor. Torenvalken zijn muizeneters en aan die weg zijn genoeg muizen te vinden. We willen in de toekomst ook nestkasten plaatsen voor andere bedreigde vogelsoorten, zoals steenuilen.”

Samenwerking

Het project rondom de torenvalkkasten is een samenwerking met de provincie Groningen en de dagbesteding van Het Anker. Na de bouw van de Pieter Smitbrug bleef er restmateriaal over. De aannemer heeft dit aan de provincie gegeven. Van dit restmateriaal zijn de torenvalkkasten gemaakt door de bewoners van Het Anker. De torenvalkkasten worden beheerd door stichting De Rode Wiekel. Dit is een stichting die zich inzet voor de bescherming van roofvogels in Noord-Nederland.

Foto: Gemeente Oldambt