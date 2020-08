Oldambt presenteert zich in Papenburg

Sinds woensdag 19 augustus wordt er in de historische Meyers Molen in het Duitse Papenburg toeristische informatie over Oldambt gepresenteerd met een fototentoonstelling. De expositie werd die dag officieel geopend door Jan Peter Bechtluft, de burgemeester van Papenburg, en wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt.

De tentoonstelling, bestaande uit een serie van dertien prachtige foto’s en een digitale informatiezuil, laat de bezoekers van de molen kennis maken met het vele moois dat Oldambt landschappelijk en qua cultuurhistorie te bieden heeft. Op de foto’s zijn uiteraard de parels van toeristisch Oldambt te zien en wordt tevens het verhaal van De Graanrepubliek verteld.

De tentoonstelling is een initiatief van de gemeente Papenburg, de Molenvereniging Papenburg en de gemeente Oldambt. De Meyers Molen in Papenburg verwacht dit jaar zo’n 20.000 bezoekers te verwelkomen.

Duitser prikkelen om Oldambt te bezoeken

Doel van de tentoonstelling is om toeristen uit Niedersachsen en elders uit Duitsland die de molen bezoeken, te prikkelen om een bezoek te brengen aan het Oldambt. De geëxposeerde foto’s geven, in combinatie met de digitale informatiezuil, een goed beeld van de vele toeristische en recreatieve mogelijkheden die de gemeente Oldambt te bieden heeft.

Samenwerking versterken

Zowel Papenburg en omgeving en Oldambt hebben veel potentie op het gebied van recreatie en toerisme. De gemeenten hebben dan ook de ambitie om op onder meer toeristisch-recreatief gebied (maar ook economisch) de samenwerking te versterken en verder uit te bouwen. Jan Peter Bechtfelt en wethouder Erich Wünker spraken daarom af dat de burgemeester van Papenburg in de nabije toekomst een werkbezoek aan Oldambt te brengen. Dan praten zij verder over nauwere samenwerking tussen beide gemeenten en het gezamenlijk benutten van kansen en mogelijkheden.

Foto: Gemeente Oldambt