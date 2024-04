Oldambt start met JOGG: Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Wethouder jeugd, Jurrie Nieboer gaf woensdag 17 april het startschot voor JOGG: Gezonde jeugd, gezonde toekomst. De JOGG-aanpak is een aanpak waarbij iedereen in Oldambt zich inzet om de fysieke en sociale leefomgeving voor de jeugd in Oldambt gezonder te maken.

JOGG

Om preventief te werken aan een gezonder gewicht bij kinderen en jongeren wil Oldambt de wereld waarin kinderen leven gezonder maken. Hoe? Met JOGG. JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst en is een lokale aanpak om de leefomgeving van kinderen van 0 t/m 23 jaar structureel gezonder te maken.

Al meer dan 200 gemeenten zijn aangesloten bij deze aanpak, waaronder acht gemeenten in de provincie Groningen. Ook Oldambt mag zich vanaf heden JOGG-gemeente noemen. Door als gemeente aan te sluiten bij JOGG kan met behulp van landelijke expertise op lokaal niveau gewerkt worden aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving.

Veranderde leefomgeving en overgewicht

Onze leefomgeving is de laatste decennia enorm veranderd. Overal om eens heen worden we voortdurend verleid tot veel en ongezonde voeding, we bewegen steeds minder, hebben veel stress en slapen onvoldoende. Dit wordt versterkt door het intensieve gebruik van smartphones en tablets.

Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Er zijn dan ook steeds meer volwassenen én kinderen met overgewicht. Naast dat dit voor de persoon zelf dagelijkse fysieke ongemakken met zich meebrengt, loopt diegene ook meer gezondheidsrisico’s. De gevolgen zijn daardoor niet alleen belastend voor het individu, maar ook voor de samenleving. De voorspelling is dat de zorguitgaven de komende jaren alleen maar toenemen.

JOGG-werknet

Een gezonde leefomgeving creëren doe je niet alleen, daarvoor heb je een werknet nodig. JOGG spreekt van een werknet, omdat alle verbonden partijen concreet aan het werk gaan om de omgeving gezonder te maken. “Ik ben blij dat we een overeenkomst met JOGG zijn aangegaan om ons op die manier in te zetten voor de gezondheid en het welzijn van onze jeugd”, aldus wethouder jeugd Jurrie Nieboer. “Het is niet zo dat we van alles gaan verbieden, wel willen we een omgeving creëren waarin het maken van gezonde keuzes makkelijker wordt gemaakt”.

Programmamanager gezondheid Angela Schulingkamp: “Door de samenwerking met lokale partners, zoals scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen en bedrijven hopen we diverse initiatieven te ontplooien om gezond gedrag onder jongeren te stimuleren. Hierbij wordt ingezet op zowel preventie als bewustwording, met als uiteindelijk doel het terugdringen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl.”

Meer weten of ideeën doorgeven?

“Omdat we niet overal tegelijk kunnen beginnen, starten we met de JOGG-aanpak in Bad Nieuweschans en Drieborg. Daar worden op dit moment de eerste gesprekken gevoerd”, aldus JOGG-regisseur Bianca de Winter. “Maar mochten organisaties of inwoners uit andere dorpen of wijken ideeën hebben of meer willen weten over de JOGG-aanpak kunnen ze uiteraard contact met mij opnemen.”

Het JOGG-team kunt u bereiken door een email te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl. Ook zijn ze met een stand aanwezig op de Dag van het Park op zondag 26 mei in het Stadspark in Winschoten. Daar delen wethouders Nieboer en Wünker tussen 13.00 en 14.00 uur waterbidons uit.

Foto: Gemeente Oldambt