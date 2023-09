Oldambt start met Verzilverleningen voor huiseigenaren

Dankzij een bijdrage van Nationaal Programma Groningen kunnen huiseigenaren met overwaarde op de woning een Verzilverlening bij het SVn aanvragen. Hiermee kunnen zij de woning toekomstbestendig maken.

De Verzilverlening

De gemeente maakt het mogelijk voor inwoners die aan bepaalde voorwaarden voldoen om de overwaarde op hun woning te gebruiken voor woningverbetering en woningverduurzaming. Op basis van deze overwaarde, kunnen zij bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) een lening aanvragen. Jurrie Nieboer, wethouder duurzaamheid en energie: “Door het aflossen van de hypotheek kan overwaarde ontstaan. Deze overwaarde kunnen huiseigenaren met de Verzilverlening gebruiken om de woning toekomstbestending te maken. Ik ben er blij mee dat huiseigenaren in Oldambt nu ook deze lening kunnen aanvragen. Zo kunnen we onze inwoners helpen om de woning te verduurzamen. Lagere kosten voor het verwarmen van de woning, scheelt in de portemonnee.” Gert Engelkens, wethouder wonen, vult aan: “Door het levensloopbestendig maken van de woning, zorgen we ervoor dat mensen langer in hun eigen woning én in hun buurt kunnen blijven wonen. Dat is voor de mensen zelf prettig, daarnaast biedt dit een alternatief voor de grote vraag naar woningen voor ouderen.”

Aanvragen

De aanvragen voor de Verzilverlening moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag de lening niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde. Meer informatie over de Verzilverlening en de aanvraag staat op www.gemeente-oldambt.nl//verzilverlening.

Het Nationaal Programma Groningen

Met de bijdrage van het Nationaal Programma Groningen, kan het SVn de Verzilverlening verstrekken. Hiermee kan de geschatte overwaarde van de woning op de bankrekening van de leningnemer gezet worden, voor het verbeteren en verduurzamen van de woning. Het Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de provincie Groningen en gemeenten. Het programma investeert in de toekomst van Groningen door de leefomgeving, economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat te versterken en te verbeteren.

Foto: Gemeente Oldambt