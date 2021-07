Oldambt stemt tegen sloop van sociale huur in Vogelbuurt

SCHEEMDA – De gemeenteraad in Oldambt heeft een amendement aangenomen om niet mee te werken aan eventuele sloopplannen van woningrichting Acantus.

Ze zijn er beiden helemaal klaar voor en staan in de startblokken, de buurtbikkels Leander en Andrea (foto). Als een van de bestuursleden van het eerste uur weet Leander nu Andrea naast zich en heeft de Vogelbuurt in Scheemda zich stevig verankerd in de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), de organisatie waarbij een groot deel van de huurders in de Vogelbuurt zich inmiddels heeft aangesloten.

Onderzoek zorgt voor onrust

De bewoners van de Vogelbuurt werden afgelopen maand verrast toen Acantus een ecologisch onderzoek liet uitvoeren in hun buurt. Zo’n onderzoek is wettelijk verplicht als er ingrijpende acties op stapel staan zoals nieuwbouw of sloop, waarbij het voortleven van beschermde diersoorten in het geding is. De woningstichting liet echter weinig los over de reden van het onderzoek, waardoor er onrust onder bewoners ontstond.

Sociale huur behouden

Samen met de BOO kwam de buurt in actie en eisten zij duidelijkheid van Acantus. De inspanningen leidden tot politieke discussie met als gevolg dat de gemeenteraad van Oldambt een amendement heeft aangenomen om niet mee te werken aan eventuele sloopplannen. In plaats daarvan wil de raad juist inzetten om sloop van sociale huurwoningen te voorkomen. En hierin is een bepalende rol voor BOO weggelegd.

In gesprek met Acantus

Daphna Brekveld, voorzitter van BOO, zal aanstaande vrijdag een eerste gesprek hebben met vertegenwoordigers van Acantus. Bovendien zullen buurtbewoners zelf een voorstel uitwerken dat onderdeel van het gesprek zal zijn. Samen met en voor de Vogelbuurt zetten Leander en Andrea hun schouders eronder, de beide buurtbikkels zijn er beiden helemaal klaar voor.

Foto: Bert van Vondel