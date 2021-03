Oldambt steunt cultuur, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd

Gemeente Oldambt heeft een regeling uitgewerkt om lokale organisaties en initiatieven met een maatschappelijke functie te ondersteunen. Organisaties op het gebied van cultuur, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd zoals een speeltuin, kinderboerderij, scouting of vakantiekamp, die in 2020 schade hebben geleden door de coronamaatregelen, kunnen hier gebruik van maken. De schaderegeling kan van 18 maart tot 1 juni 2021 worden aangevraagd via de website van de gemeente.

Wethouder Erich Wünker zegt hierover: “Voor ondernemers zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen door het Rijk. Maar maatschappelijke organisaties komen vaak niet in aanmerking voor die steunmaatregelen. Wij kiezen er heel bewust voor om juist deze organisaties met hun maatschappelijke functie te ondersteunen met het extra geld van het Rijk.”

Op basis van nut en noodzaak

De regeling is op basis van een vragenlijst onder de maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Daarbij is gekeken waar de nood het hoogst is en op welke manier de gemeente Oldambt de lokale organisaties het best kan ondersteunen. De provincie Groningen heeft festivals die een zogenoemde bovenregionale uitstraling hebben, zoals Grasnapolsky en Festival Hongerige Wolf bijvoorbeeld al ondersteund.

Aanvullend op provincie

De provincie Groningen heeft al langere tijd een tweetal regelingen waar maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken. De eerste regeling is de ‘anderhalvemeterregeling’, bedoeld voor het aanpassen van de locatie van kleine ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen. De andere regeling is alleen voor buurt- en dorpshuizen. Deze regeling kan gebruikt worden voor inrichtingskosten, maar ook voor investeringen in digitale dienstverlening of het houden van aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. Tot slot heeft de provincie sinds begin dit jaar ook een stimuleringspakket voor zelfstandigen en de makers van uitingen in de culturele sector.

Wünker: “We weten dat de regelingen van de provincie er zijn en hebben daar rekening mee gehouden. Met het extra geld vanuit het Rijk willen we daar een schepje bovenop doen. Iets meer dan er was. En dat is hiermee volgens mij goed gelukt.”

Foto: Gemeente Oldambt