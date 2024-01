Oldambt Verwarmt helpt u tijdens Waarmteweken met energie besparen

In Scheemda starten maandag 29 januari officieel de Waarmteweken van het project Oldambt Verwarmt. Tijdens de Waarmteweken, tot en met juni, kunnen huurders en woningeigenaren in verschillende kernen in de gemeente Oldambt hulp krijgen om energie te besparen.

Huishoudens zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan energie. Energie besparen is hiervoor een oplossing. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. Zoveel zelfs, dat veel mensen het overzicht kwijt zijn. Het project Oldambt Verwarmt van de gemeente helpt u de bomen door het bos te zien.

Oldambt Verwarmt strijkt daarvoor als eerste in Scheemda neer. Tijdens de Waarmteweken organiseert het project verschillende activiteiten.

Waarmtemarkt

De aftrap van de Waarmteweken in iedere kern is de Waarmtemarkt, telkens op de eerste maandagavond. Zo vindt maandagavond 29 januari de Waarmtemarkt in Scheemda plaats van 18:00 tot 20:00 uur in het gemeentekantoor in Scheemda. U kunt er verschillende kraampjes bezoeken waarin u advies op maat en antwoord op uw vragen kunt krijgen. Er is een hapje en een drankje en er is voor iedere bezoeker een kadootje om mee naar huis te nemen!

Waarmtebus

Lukt het niet om naar de Waarmtemarkt te komen? De Waarmtebus doet tijdens de Waarmteweken verschillende haltes aan. In de bus kunt u advies op maat krijgen over de verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie.

Klusdag

Ook organiseert Oldambt Verwarmt in iedere kern die het project bezoekt een klusdag. Tijdens de klusdag helpen ze zoveel mogelijk mensen met gratis kleine maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Huishoudens in een aantal straten kunnen zich hiervoor van tevoren aanmelden. Zij ontvangen hierover apart bericht. Andere huishoudens kunnen hiervoor de klusbus op een ander moment aanvragen.

Wilt u een steentje bijdragen als vrijwillige klusser en zo plaatsgenoten helpen met energie besparen?

Aanmelden als vrijwilliger of meer informatie over Oldamt Verwarmt: www.gemeente-oldambt.nl/oldambt-verwarmt.

Foto: Gemeente Oldambt