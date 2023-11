Oldambt Verwarmt van start

Op 22 november gaven klimaatburgemeester Abel Vos, wethouder Jurrie Nieboer en wethouder Gert Engelkens het startsein voor het project Oldambt Verwarmt door symbolisch de ‘Waarmtebus’ te onthullen. Met het project Oldambt Verwarmt wil de gemeente inwoners helpen om energie te besparen, daarom rijdt er de komende periode een ‘Waarmtebus’ door alle kernen van de gemeente Oldambt.

Na de starthandeling konden inwoners direct in de bus advies en informatie krijgen over energie besparen. De komende weken doet de bus nog 14 andere kernen in de gemeente aan. Het schema staat hieronder.

De prijzen voor energie zijn flink gestegen. Reden voor de gemeente om met dit project inwoners een handje te helpen bij de energiebesparing. In de ‘Waarmtebus’ van het project Oldambt Verwarmt kunnen inwoners hierover informatie krijgen. De Bespaarcoaches die meerijden hebben kennis van de mogelijke maatregelen. Ook kunnen zij helpen met het aanvragen van vergoedingen.

Tijdens de bustour gaan de Bespaarcoaches inwoners ook vragen naar wat zij nog meer nodig hebben om op energie te besparen. Met die informatie wil de gemeente kijken welke mogelijkheden zij nog meer kan aanbieden.

Over Oldambt Verwarmt

In het project Oldambt Verwarmt werken de gemeente Oldambt, het Regionaal Energieloket, de woningbouwverenigingen Acantus en Groninger Huis en jouwbespaarcoach.com samen om inwoners van de gemeente te helpen met het besparen van energie.

Schema Oldambt Verwarmt:

22-nov Scheemda Vredenhovenplein bij gemeentehuis 10.00 – 16.00 uur

23-nov Scheemda Vredenhovenplein bij gemeentehuis 11.00 – 16.00 uur

24-nov Nieuw Scheemda + ‘t Waar Kerkwijk 11.00 – 13.00 uur

24-nov ‘t Waar Hoofdweg (centrum ‘t Waar) 14.00 – 16.00 uur

27-nov Nieuwolda Dorpshuis ‘t Trefpunt 11.00 – 16.00 uur

28-nov Midwolda Dorpshuis De Schakel 11.00 – 16.00 uur

29-nov Drieborg (langs Ganzedijk + Hongerige Wolf) Dorpshuis Noorderlicht 11.00 – 16.00 uur

30-nov Nieuw Beerta (langs Beersterhoogen + Oudezijl) Achter de kerk 11.00 – 16.00 uur

1-dec Beerta Vredesplein 11.00 – 16.00 uur

4-dec Heiligerlee Tussen beide musea 11.00 – 16.00 uur

5-dec Westerlee De Tille 11.00 – 16.00 uur

6-dec Bad Nieuweschans Parkeerplaats Coop 11.00 – 16.00 uur

7-dec Finsterwolde (Langs Ekamp + Hardenberg) Parkeerplaats Spar 11.00 – 16.00 uur

8-dec Finsterwolde (Langs Ekamp + Hardenberg) Parkeerplaats Spar 11.00 – 16:00 uur

11-dec Oostwold (Langs Kromme Elleboog + Goldhoorn) Parkeerplaats Goldhoorn 11.00 – 16.00 uur

12-dec Winschoten Centrum (nabij de Hema) 11.00 – 16.00 uur

13-dec Winschoten De Klinker 11.00 – 16.00 uur

14-dec Winschoten Parkeerplaats Plus Giethoorn 11.00 – 16.00 uur

Foto: Gemeente Oldambt