Oldambt wil duurzame auto’s en busjes

Het college van de gemeente Oldambt wil een aanbesteding organiseren voor een duurzaam wagenpark. Het doel van die aanbesteding is om een groen alternatief te vinden voor de 37 personenauto’s en busjes die de gemeente nu heeft. Wethouder Bard Boon: “We willen graag verduurzamen. Daarom maken we bijvoorbeeld onze gebouwen aardgasvrij. Ook op het gebied van ons vervoer kunnen we stappen zetten. Daarom zijn we op zoek naar een partij die ons kan helpen aan voertuigen die rijden op groene energiebronnen, zoals elektriciteit of groen gas.”

Aanbesteding

De gemeente heeft een budget beschikbaar van 250.000 euro per jaar. Wethouder Boon legt uit: “Dat is wat we nu ongeveer betalen voor onze personenauto’s en busjes. Het gaat daarbij niet alleen om de kosten voor de aanschaf of de lease van de voertuigen, maar ook om onderhoud, brandstoffen en verzekeringen. Onze vrachtwagens, tractoren, graafmachines, heftrucs en maaimachines doen niet mee in deze aanbesteding. Wellicht doen we dat later alsnog, zodat we de ervaringen uit deze aanbesteding mee kunnen nemen. Omdat het budget boven de 214.000 euro ligt, moeten we volgens de regels een Europese aanbesteding organiseren. We hopen natuurlijk dat we de opdracht uiteindelijk kunnen gunnen aan een lokale partij.”

Proef met elektrische deelauto

Binnen de aanbesteding is ook ruimte voor een proef met een elektrische deelauto voor het personeel. Wethouder Boon: “Medewerkers van de gemeente kunnen die deelauto dan gebruiken om naar hun afspraken te rijden. Nu doen ze dat met hun eigen vervoer. Met een deelauto kunnen we die reizen verduurzamen én het scheelt in de kosten. We zitten er ook aan te denken om deze deelauto buiten werktijden tegen een aantrekkelijk tarief beschikbaar te stellen aan inwoners en ondernemers.”

Wensen en planning

“Op dit moment zijn we de aanbesteding aan het voorbereiden”, zegt de wethouder. “Daarbij brengen we de uitgangspunten, budgetten, inkoopmethoden en eventuele samenwerkingen met andere partijen in beeld. Onze belangrijkste wensen voor deze opdracht zijn dat we minder koolstofdioxide (CO2) willen uitstoten en dat de kosten niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Ik verwacht dat we in het voorjaar van 2021 kunnen starten met de daadwerkelijke aanbesteding.”

Foto: Gemeente Oldambt