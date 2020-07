Oldambt24.nl als dé plek voor nieuws uit Oldambt

WINSCHOTEN – Oldambt24.nl is het platform dat Oldambsters vanaf nu moet gaan voorzien van nieuws uit hun gemeente.

Inwoners uit de gemeente Oldambt kunnen vanaf deze week terecht op Oldambt24.nl voor het laatste nieuws uit hun regio. Initiatiefnemer van de nieuwswebsite is Rob van Vondel (31) uit Groningen. Volgens Van Vondel verdient het Oldambt een volwaardige nieuwswebsite. “Er gebeurt zoveel in het Oldambt en het is erg zonde wanneer al dat nieuws ondersneeuwt in de provinciale of landelijke media.”

De keuze om een nieuwssite te starten die zich richt op het Oldambt is geen verrassing. Van Vondel groeide op in Winschoten en heeft nog altijd warme gevoelens voor zijn geboortestad. “Ik ben opgegroeid in Oost-Groningen en heb daar de eerste twintig jaren van mijn leven doorgebracht. Mijn familie woont er nog altijd en ik sluit niet uit dat ik er ooit ook weer ga wonen. Ik voel me nog steeds verbonden met de regio en waardeer het Oldambt steeds meer.”

Hobbyproject

Oldambt24.nl is de tweede nieuwssite van Van Vondel. Zo’n 3 jaar geleden nam hij de website GroningerKrant.nl over van Mike Tomale. Toch wil Van Vondel zich geen journalist noemen. “Ik heb geen journalistiek gestudeerd en zie het meer als een hobbyproject”, aldus de Stadjer. “Ik vind het daarom extra leuk dat het me nu gelukt is om een tweede website te lanceren.”

Na de succesvolle lancering van de Groninger Krant speelde een nieuwssite voor het Oldambt al een tijdje door de gedachten van Van Vondel. Dit idee kwam opnieuw naar boven toen hij door corona merkte hoeveel behoefte er was aan lokaal nieuws. “De bezoekcijfers van de Groninger Krant zaten behoorlijk in de lift en ook het nieuws uit Oldambt deed het goed.”

Persberichten

Om Oldambt24.nl tot een succes te maken is Van Vondel op zoek naar vrijwilligers in de vorm van redacteuren, opiniemakers en columnisten. “Iedereen is welkom om zijn of haar nieuws en verhalen in te sturen”, vertelt de initiatiefnemer. “Dit kan rechtstreeks via de website. Na controle worden de berichten gepubliceerd.” Een voorwaarde is wel dat men net als Van Vondel enige binding heeft met het Oldambt.

Foto: Google Street View