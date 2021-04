Oldambtster 4 mei-herdenking weer live te volgen

De dodenherdenking op dinsdag 4 mei is ook dit jaar in aangepaste vorm.

De coronamaatregelen staan bijeenkomsten, publiek en optochten nog niet toe. Wel zijn er krans- en bloemleggingen bij de herdenkingsmonumenten en is er even voor 20.00 uur een kleine plechtigheid zonder publiek aan het Zuiderveen in Winschoten.

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen, verzetsstrijders en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Vlag halfstok

Normaal mag de Nederlandse vlag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok. Maar net zoals vorig jaar, mag dit jaar de vlag de hele dag halfstok hangen. Op het moment van zonsondergang, ongeveer 21.06 uur, moet de vlag weer binnengehaald worden.

Live op RTV GO en Facebook

Omdat er bij de plechtigheid geen publiek mag zijn, is deze live te kijken via de lokale omroep RTV GO (Ziggo: kanaal 40 of via www.rtvgo.nl) en via de Facebook-pagina van de gemeente Oldambt (https://www.facebook.com/gemeenteoldambt/).

De plechtigheid begint om 19.57 uur met de vlagceremonie bij het monument aan het Zuiderveen in Winschoten. Aansluitend om 19.59 uur start de Taptoe en om 20.00 uur is er 2 minuten stilte. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema legt vervolgens een krans bij het monument en houdt daarna haar toespraak. Tot slot draagt Karlien Kruizinga, namens het 4 mei comité, een gedicht voor. Daarmee wordt het live-deel van de ceremonie afgesloten.

Uitgebreider programma via RTV GO

RTV GO toont voorafgaand aan het live-deel van de plechtigheid opnames van de krans- en bloemleggingen die ’s middags hebben plaatsgevonden. De uitzending start om 19.40 uur.

Na de voordracht van het gedicht door Karlien Kruizinga zenden zij het herdenkingsconcert ‘Vrij Land’ door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ uit. Dit is een muzikaal eerbetoon aan de bevrijders.

Foto: Gemeente Oldambt