Oldambtster raadslid Henk van der Laan overleden

Het Oldambtster raadslid Henk van der Laan is afgelopen week, na een langere periode van ziek zijn, overleden. Henk van der Laan was vanaf 2016 betrokken bij Gemeentebelangen Oldambt, waarvoor hij sinds 2020 in de raad zat.

Vanuit zijn beroepsmatige achtergrond heeft Henk van der Laan zich namens Gemeentebelangen Oldambt actief ingezet voor de onderwerpen integraal veiligheidsbeleid, politie en brandweer. Daarnaast heeft hij zich vanuit zijn partij ingezet voor de sociale woningbouw. Raadslid Henk van der Laan is ook bijna 30 jaar vrijwillig brandweerman geweest in het korps Winschoten.

Henk van der Laan is 71 jaar geworden.

Foto: Gemeente Oldambt