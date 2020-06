Ommelander Ziekenhuis Groningen start met beeldbellen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) start met beeldbellen en breidt haar dienstverlening uit.

De afgelopen periode dwong ons als ziekenhuis om op afstand contact te hebben met patiënten. Wat we zagen als een tijdelijk oplossing heeft de afgelopen periode juist zijn meerwaarde laten zien. Door het digitale contact kan de patiënt in zijn eigen, vertrouwde omgeving, zonder de druk van reizen of ondersteuning te vragen, makkelijk contact hebben met zijn zorgverlener. Wat eerst het gevoel van ver weg gaf, is eigenlijk heel dichtbij. Want het contact is laagdrempeliger én door de uitbreiding van onze dienstverlening kunnen we op deze manier meer mensen in het ziekenhuis zien die hier ook écht moeten komen.

Digitale wachtkamer

Vanaf 15 juni kunnen patiënten van het Ommelander Ziekenhuis via een beeldverbinding contact hebben met hun zorgverlener. De zorgverlener bepaalt welke afspraakvorm het beste past bij een patiënt. De patiënt krijgt in de week voorafgaand aan de afspraak per e-mail en SMS een link toegestuurd. Na het aanklikken van de link, komt de patiënt in een digitale wachtkamer waar de zorgverlener wacht.

Op afstand maar toch dichtbij

“Beeldbellen past goed bij onze strategie ‘op afstand, maar toch dichtbij’”, aldus Ninke Leffers, gynaecoloog en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal contact met patiënten. “Beeldbellen maakt het mogelijk contact met elkaar te hebben zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen terwijl je elkaar toch ziet.”

Bijkomend voordeel voor kwetsbare en minder mobiele patiënten is dat ze minder risico’s lopen en ook minder hun sociale netwerk hoeven aan te spreken voor bijvoorbeeld vervoer. Daarnaast kan de patiënt thuis iedereen aan laten schuiven die hij of zij op dat moment nodig heeft.

Toekomst

Digitale afspraken en verdere ontwikkelingen maken het mogelijk om laagdrempelig contact te hebben én te houden met elkaar. Voor een zorgverlener biedt dit mogelijkheden om eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en te zien hoe het met de patiënt in zijn thuissituatie gaat. Maar ook de patiënt kan eerder zelf aan de bel trekken. Daarnaast zien we kansen op het gebied van het aflezen van thuismetingen en de digitale verwerking van deze gegevens. Hierdoor wordt onze dienstverlening nog patiëntvriendelijker.

Foto: Google Street View