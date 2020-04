Ondernemers in Oldambt bestrijden corona met poffert

WINSCHOTEN – Ondernemers in de gemeente Oldambt bestrijden de coronacrisis met een oud en bekend recept, de Groninger poffert.

Voor het midden- en kleinbedrijf worden de effecten van de coronacrisis steeds duidelijker voelbaar. De economische gevolgen komen snoeihard aan en voor velen is het letterlijk een kwestie van overleven. Dat merken ook Harrie van der Laan (foto) en Esther Veldhuis uit Winschoten. De ondernemers uit het Oost-Groninger koopmansstadje slaan daarom de handen ineen met een lokale steunactie.

Lokale steunactie

Als alternatieve paasactie hebben delicatessenwinkel Gastrovino Van der Laan en zoetwarenspeciaalzaak Mecca de poffert uit de mottenballen gehaald. Poffert is een traditioneel Gronings kringbrood dat vanuit vroegere tijden de betekenis van hoop en voorspoed met zich meedraagt. Een recept dat volgens de ondernemers iedereen in deze tijden goed kan gebruiken.

Wie de lokale ondernemers een hart onder de riem wil steken, bestelt voor slechts vijf euro een verse poffert (ca. 440m gram/0,5 liter) bij Mecca of Van der Laan, gevuld met rozijn, appel en kaneel. Na bestelling kunnen de pofferts bij beide zaken worden opgehaald. Mecca heeft een eigen bezorgservice opgezet zodat men niet onnodig de deur uit hoeft. De actie loopt tot zaterdag 11 april.

Broodnodig

Met de actie hopen de ondernemers een meervoudig doel te bereiken: niet alleen de broodnodige omzet wat te vergroten, maar vooral ook om alle Oldambtsters een hart onder de riem te steken: “Hou duuster ’t ook is, ’t wordt aaltied weer licht.” Dus steun de lokale ondernemer, want zonder hen zal het levendige koopmansstadje veranderen in een dood dorp.

Foto: Harrie van der Laan