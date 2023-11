Ondernemers Oost-Groningen kunnen weer genomineerd worden voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen

Vanaf vandaag, vrijdag 17 november 2023, is het weer mogelijk om ondernemers te nomineren voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen. De Ondernemersprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een Ondernemer uit Oost-Groningen. Bedrijven kunnen vanaf vrijdag 17 november, De Dag van de Ondernemer, tot en met maandag 4 december genomineerd worden via de website van www.ondernemersprijsoostgroningen.nl onder vermelding van een korte motivatie.

De Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van de Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. Het doel van de tweejaarlijkse prijs is het stimuleren van de regionale bedrijvigheid. Alle ondernemers uit de regio Oost-Groningen kunnen genomineerd worden.

De Ondernemersprijs

De winnaar van de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontvangt naast de titel ‘Winnaar Ondernemersprijs Oost-Groningen’ en bijbehorende exposure, de bronzen award “De Gouden Toekomst”. Dit bronzen kunstwerk is speciaal voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontworpen door kunstenares Erlinde Stephanus.

De procedure

Uit alle nominaties kiest de jury drie finalisten. Vervolgens vinden er bedrijfsbezoeken van de jury, interviews en een financiële beoordeling plaats. De winnaar van de Ondernemersprijs wordt daarna gekozen op o.a. ondernemersgeest, werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, financiële gezondheid en innovatie.

Jury Ondernemersprijs

De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen bestaat uit Karel Groen, voorzitter en directeur van de Eems Dollard Regio (EDR), Joyce Walstra voorzitter van MKB-Noord, Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, René Luinstra, voorzitter van de Ondernemerskring Oost-Groningen en Erich Wünker wethouder Economische Zaken van de gemeente Oldambt.

Uitreiking op 8 februari 2024

De Ondernemersprijs Oost-Groningen wordt op 8 februari 2024 uitgereikt in de Klinker in Winschoten. De organisatie heeft een avondvullend programma samengesteld, met als overkoepelend thema Artificial Intelligence (A.I.). Ondernemers uit de gemeente Oldambt en de leden van de Ondernemerskring Oost-Groningen worden uitgenodigd voor deze avond.

Waarom een Ondernemersprijs voor Oost-Groningen?

Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt: “Ook in een regio waar de gemiddelde ondernemer best bescheiden is, zijn er op ondernemend gebied meer dan genoeg pareltjes te vinden. Juist met een Ondernemersprijs kan de diversiteit van de verschillende ondernemers en bedrijven in de regio Oost-Groningen nog meer een gezicht krijgen. Deelnemers kunnen rekenen op extra exposure. Ook willen we de aantrekkingskracht van Oost-Groningen voor ondernemers op de kaart zetten met deze prijs.”

Initiatiefnemers Ondernemersprijs Oost – Groningen

Ondernemerskring Oost-Groningen

De Ondernemerskring Oost-Groningen is in 1981 op initiatief van een aantal Winschoter bedrijven opgericht. Interactie tussen de leden en versterking van het lokale ondernemersklimaat, dat is de doelstelling van het OOG. Met het organiseren van formele en informele bijeenkomsten wordt hier invulling aan gegeven. Met een ledenbestand van ongeveer 180 bedrijven uit de regio is de vereniging uitgegroeid tot een zeer dynamische organisatie.

Gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt, de tweede gemeente van de provincie Groningen, maakt een sterke ontwikkeling door. Oldambt heeft een centrumfunctie voor 80.000 inwoners in Oost-Groningen. Als jongste watergemeente van Nederland is de uitstraling nog groter. Het nieuwe Oldambtmeer, ter grootte van het Sneekermeer, trekt recreanten uit heel Noord-Nederland en Duitsland aan. Binnen de gemeentegrens zijn circa 2.250 bedrijven gevestigd. Uiteenlopend van éénmanszaken tot internationaal opererende bedrijven.

Foto: Gemeente Oldambt