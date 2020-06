Online informatieavonden over de gaswinning in Groningen

Hoe kan het dat in Groningen een van de grootste aardgasvelden van de wereld ligt? En hoe krijgt Nederland het voor elkaar om de gaswinning zo snel af te bouwen? Gaan de aardbevingsrisico’s echt omlaag en hoe meten we dat? Wie bepaalt eigenlijk wanneer een gasveld mag sluiten? En welke gasputten kunnen dan als eerste dicht? Een antwoord op deze én vele andere vragen hoort u tijdens de online informatieavonden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen.

Livestreams

De informatieavonden zijn op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli om 20.00 uur. De livestreams zijn te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie:

Dinsdag 7 juli om 20:00 uur

Donderdag 9 juli om 20:00 uur

Aanmelden van te voren is niet nodig. U kunt tijdens de stream vragen stellen aan de experts via WhatsApp of van tevoren vragen indienen via dit formulier. Tijdens de informatieavonden staan de experts van EZK, KNMI, TNO, NAM en SodM klaar om uw vragen te beantwoorden.

Ontwerp-vaststellingsbesluit

Aanleiding voor de informatieavonden is het ontwerp-vaststellingsbesluit voor de gaswinning in Groningen. Hierin staat de hoogte van de gaswinning voor het komende gasjaar (oktober 2020 – oktober 2021). Het ontwerp-vaststellingsbesluit ligt tussen vrijdag 19 juni en donderdag 30 juli ter inzage (zowel digitaal als op papier). U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve vaststellingsbesluit wordt naar verwachting binnen enkele maanden na 30 juli 2020 genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden.

Meer informatie over het ontwerp-vaststellingsbesluit en het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van Bureau Energieprojecten.

Foto: Gemeente Oldambt