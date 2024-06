Ontdek de Doortrapdag op 20 juni in Winschoten

Lekker blijven fietsen tot je 100ste! Dat wil toch iedereen? Daarom organiseert Doortrappen Groningen op 20 juni een Doortrapdag in Winschoten. Door vaker te fietsen voel je je gezonder en blijf je langer mobiel en zelfredzaam. Zo helpt Doortrappen Groningen je om zo lang mogelijk en veilig te kunnen blijven fietsen. Het evenement vindt plaats bij het Expertisecentrum Old Wolde in Winschoten, van 13.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis.

Doortrappen heeft als doel senioren te stimuleren om vaker te fietsen, zodat ze gezond en fit blijven. Het project biedt een verscheidenheid aan leerzame en plezierige fietsactiviteiten speciaal voor senioren.

Fietscheck en gratis fietsspiegels

Tijdens de Doortrapdag krijgt u waardevolle tips over veilig fietsen. Een lokale ondernemer staat klaar om uw fiets te controleren en u krijgt gratis fietsspiegels. Vergeet niet om uw eigen fiets mee te nemen!

Doortrappen in Groningen

Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen eraan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door docenten van de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl externe-link-icoon .

Foto: Gemeente Oldambt (ingezonden)