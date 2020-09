Ontdek je ademhaling in workshop van Irma Kiljan

OOSTWOLD – Irma Kiljan uit Oostwold geeft op zondag 20 en zondag 27 september een workshop waarbij ademhaling centraal staat.

Hoe wij in het leven staan is af te lezen aan onze ademhaling. Vaak als er iets verstoord is in ons dagelijks leven, heeft dat gelijk invloed op onze ademhaling. Door ons vaak jachtige en drukke bestaan met veel spanning en stress is het moeilijk om een diepe, rustige en ontspannen ademhaling te hebben. Toch is dit belangrijk en zeker ook mogelijk. Een diepe en rustige ademhaling geeft rust in ons hoofd en een rustige hartslag.

Investeer in jezelf, adem bewust

Door middel van ademtherapie en oefeningen kun je weer leren om een natuurlijke diepe en ontspannen ademhaling te hebben. Wat wil jouw ademhaling je nu vertellen? Doe mee met de workshop. Het wordt een waardevolle dag waarbij de ademhaling centraal staat. Informatie en aanmelden via info@irmakiljancoaching.nl.

Foto: Irma Kiljan