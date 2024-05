Ontmoet de gemeenteraad van Oldambt in Drieborg

Drie keer per jaar organiseert de gemeenteraad van Oldambt een ‘Ontmoet de raad’ bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die elke keer op een andere locatie in Oldambt plaatsvindt, krijgen inwoners informatie over projecten of andere zaken die spelen in het gebied waar de bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast is dit de ideale manier voor inwoners om in gesprek te komen met hun gemeenteraadsleden. De eerstvolgende ‘Ontmoet de raad’ is op dinsdag 21 mei om 20.00 uur in Dorpshuis Noorderlicht in Drieborg.

Programma

Op het programma staan presentaties over het festival Hongerige Wolf, de sport en mijnbouw in Drieborg, en Oud-Ganzedijk. Ook hoort u welke actualiteiten er spelen in Hongerige Wolf en Ganzedijk. Na de presentaties krijgt u de gelegenheid om op de spreekwoordelijke zeepkist plaats te nemen en alle aanwezige raadsleden toe te spreken met verhalen en ideeën over uw woon- en leefomgeving. Na ‘De Zeepkist’ kunt u in ongedwongen sfeer informeel met de raadsleden in gesprek.

Aanmelden

Iedereen is deze avond welkom. Wilt u de raadsleden toespreken via ‘De Zeepkist’? Dan is aanmelden noodzakelijk. Dit kan door een email te sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl.

Foto: Gemeente Oldambt