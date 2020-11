Ontwerpteam nieuwe gemeentehuis is bekend

Het ontwerpteam van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt is bekend. De architect die het gebouw ontwerpt is DP6 architectuurstudio uit Delft. Nelissen ingenieursbureau uit Eindhoven is de installatieadviseur. Dat is de uitkomst van de Europese aanbesteding die de gemeente medio mei dit jaar gestart is.

Wethouder Erich Wünker kijkt uit naar de samenwerking: “We zijn blij dat we zulke goede, ervaren partijen hebben kunnen selecteren waarmee we direct aan de slag kunnen. Dat betekent dat we weer een belangrijke stap verder zijn. We kunnen nu echt beginnen met ontwerpen. Daarvoor verwachten we ongeveer een jaar nodig te hebben, daarna start de bouw. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe gemeentehuis eind 2023 klaar is.”

Over het ontwerpteam

DP6 architectuurstudio heeft veel ervaring in het ontwerpen van grote openbare gebouwen zoals gemeentehuizen, (hoge)scholen en theaters. In het ontwerpteam werkt DP6 samen met Zenber architecten (interieurontwerp), Van Rossum Ingenieurs B.V. (constructeur) en Nelissen ingenieursbureau (installatieadviseur).

Over het nieuwe gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis is onderdeel van het project de Poort van Winschoten, ofwel de afronding van het zuidelijk centrumgebied van Winschoten. Het doel van dit project is om het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met aandacht voor alle gebruiksfuncties.

Op dit moment is het gemeentepersoneel nog gehuisvest op vier verschillende locaties. Dat is duur en inefficiënt. Bovendien zijn de huidige gebouwen toe aan groot onderhoud, onder andere om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Nieuwbouw blijkt na onderzoek goedkoper en toekomstbestendiger. Vandaar dat wij een nieuw gemeentehuis bouwen voor centrale huisvesting van alle ambtenaren, met uitzondering van de buitendienst.

COVID-19

Bij de verdere invulling van het plan door de architect wordt kritisch gekeken naar de invloed van COVID-19 op het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Omdat de ontwerpfase nu start, kunnen we daar goed op inspelen. De architect heeft in ieder geval de opdracht om een flexibel gebouw te ontwerpen.

Foto: Gemeente Oldambt