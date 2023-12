Ook Oldambt springt bij; crisisopvang tot 1 maart in Winschoten

Gemeente Oldambt gaat tot 1 maart 50 vluchtelingen opvangen in haar pand aan de Garst 1 in Winschoten. Dit omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is en het resulteert in schrijnende situaties. Liever had de gemeente gezien dat andere gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Dit omdat de provincie Groningen al veel meer dan gemiddeld doet.

“We ervaren het als dat we feitelijk geen keus hebben. Nu wegkijken kan niet. Gelukkig doen de gemeenten in onze provincie dat niet. We bieden net als Groningen en Stadskanaal eerder crisisopvang voor een korte periode om het aanmeldcentrum te ontlasten. Maar dit maakt nogmaals duidelijk dat we de spreidingswet echt nodig hebben”, zegt wethouder vluchtelingenopvang Ger Klein.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vult aan: “We snappen het als u denkt alweer in onze provincie, maar deze situatie is onhoudbaar. We laten onze buurgemeente en de mensen niet in de steek.”

Extra crisisopvang

Oldambt stelt een deel van haar gebouw aan de Garst 1 in Winschoten ter beschikking. Het gaat daarbij om de crisisopvang van 50 asielzoekers. Het streven is om de crisisopvang voor de kerstdagen te starten. Het gaat om een periode tot uiterlijk 1 maart 2024.

Informatieavond

Voor omwonenden en direct betrokkenen is er een informatieavond op donderdagavond 21 december. Bij omwonenden valt vandaag een brief op de mat. Mensen die geen brief hebben ontvangen, maar wel omwonende zijn, kunnen zich melden bij de gemeente Oldambt.

