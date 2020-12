Opening Kinderzwerfboek Station in Nieuwolda

NIEUWOLDA – Op het schoolplein van OBS Letterwies in Nieuwolda is op 25 november een KinderzwerfboekStation geopend. Kinderen uit Nieuwolda en omliggende dorpen kunnen hier terecht voor een zwerfboek. Van prentenboek tot leesboek. Zodat álle kinderen kunnen lezen.

Stationschef Sabine Kokee van uitgeverij Leuker.nu nam het initiatief voor dit KinderzwerfboekStation: “Als uitgever draag ik lezen een warm hart toe. Ik vind dat alle kinderen onbeperkt zouden moet kunnen lezen (of moeten kunnen worden voorgelezen). In het KinderzwerfboekStation kunnen kinderen zelf (gratis) een boek uitkiezen en mee naar huis nemen. Als ze het daarna maar weer ergens laten zwerven of in de kast terugzetten. Het Station is net geopend en het is nu al een groot succes!

Alle 70 leerlingen van OBS Letterwies gingen na de opening van het KinderzwerfboekStation met een boek naar huis. Veel kinderen hebben alweer nieuwe boeken gekozen of brengen zelf boeken mee voor in de kast. En dankzij gulle dorpsbewoners heb ik thuis een mooie voorraad kinderboeken staan. Elke maandag vul ik zo de kast bij.

Voor de opening van de kast hebben we geld gekregen van Dorpsbelangen Nieuwolda en Uitgeverij Leuker.nu om een grote voorraad nieuwe kinderboeken aan te schaffen. Daarnaast hebben we een fijne samenwerking met OBS Letterwies en de bibliotheek Nieuwolda. En al vele dorpsbewoners hebben boeken gedoneerd voor in de kast die hun eigen kinderen al gelezen hebben. Keus genoeg voor de kinderen dus!”

Wat zijn zwerfboeken?

KinderZwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

Stuur boeken op een spannende tocht

Doe mee met KinderZwerfboek, omdat álle kinderen moeten kunnen lezen! Duik in je boekenkast en stuur boeken uit zwerven, zamel boeken in of start een KinderzwerfboekStation. Hoe je dit kunt doen lees je op kinderzwerfboek.nl.

Foto: Leuker.nu