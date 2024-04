Opvang 180 vluchtelingen in Winschoten wordt verlengd

Het college van Oldambt heeft na een gesprek met omwonenden en de gemeenteraad besloten de opvang te verlengen. De noodopvang aan de Mr. D.U. Stikkerlaan wordt met vijf jaar verlengd tot augustus 2029. Daarna kan de gemeente nog één keer met 5 jaar verlengen.

Wethouder Ger Klein van vluchtelingenopvang zegt: “Een achttal omwonenden is naar de inwonersavond gekomen. Er zijn vragen gesteld en ons suggesties meegegeven. En anderen waren tevreden over hoe het tot nu toe gegaan is. In de gemeenteraad hebben tien van de twaalf partijen hun steun uitgesproken richting het college. Dit maakt dat wij definitief hebben besloten om te verlengen.”

Waardevolle suggesties en vragen

Tijdens de inwonersavond is nogmaals gedeeld dat omwonenden die overlast ervaren dag én nacht het COA mogen bellen. Zij zijn bereikbaar via 06 25 74 42 08. Dit nummer staat ook in iedere papieren nieuwsbrief voor omwonenden van het COA en de gemeente Oldambt. Ook als omwonenden vragen, ideeën of suggesties kunnen ze het COA bellen. Deze informatie is ook als sinds het begin op de website van de gemeente te vinden: www.gemeente-oldambt.nl/noodopvang

Ook zijn er nog een aantal suggesties meegegeven die verwerkt worden in de aanvullende overeenkomst met het COA. Bijvoorbeeld het expliciet benoemen van de mogelijkheden die de gemeente Oldambt heeft als overleg niet voldoende is.

De gemeente zorgt ook dat deze onderwerpen en suggesties opvolging krijgen in de volgende nieuwsbrief voor de omwonenden.

Foto: Gemeente Oldambt