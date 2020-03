OZG Scheemda vangt 3 coronapatiënten uit Brabant op

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis gaat drie patiënten uit Noord-Brabant opvangen die besmet zijn met het coronavirus.

De patiënten komen uit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze worden behandeld en zijn op dit moment niet Intensive Care behoeftig. Op dit moment zijn er twee patienten met corona vanuit de regio opgenomen, waarvan één op de Intensive Care ligt. Wanneer de drie patiënten uit Noord-Brabant zijn gearriveerd, zijn er in totaal vijf patiënten opgenomen op deze afdeling in het ziekenhuis.

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waar alle noordelijke ziekenhuizen bij aan zijn gesloten, is vrijdagmiddag besloten dat de noordelijke ziekenhuizen patiënten met corona uit het Zuiden gaan opvangen. De afgelopen dagen hebben veel noordelijke ziekenhuizen hun planbare zorg (deels) uitgesteld om de continuïteit voor acute zorg te kunnen waarborgen en om de collega ziekenhuizen uit het Zuiden te ondersteunen.

Foto: Google Street View