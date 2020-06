Persoon in gezicht gestoken bij ruzie in Winschoten

WINSCHOTEN – Aan de Stationsweg in Winschoten heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden waarbij één persoon gewond is geraakt.

Het incident gebeurde omstreeks 19.45 uur bij een eetgelegenheid tegenover het station. Tijdens de steekpartij werd een persoon in het gezicht gestoken. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en de politie heeft drie verdachten aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord over hun betrokkenheid.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws