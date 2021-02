Pieter Smitbrug tussen Winschoten en Blauwestad geopend

WINSCHOTEN/BLAUWESTAD – De langste fiets- en voetgangersbrug van Europa tussen Winschoten en Blauwestad is op 1 februari geopend. Met een video werd de brug officieel geopend. De brug is vernoemd naar Pieter Smit, de in 2018 overleden burgemeester van Oldambt.

Vier bruggen ineen

De brug is 800 meter lang en 3,5 meter breed en bestaat uit vier gecombineerde bruggen: een deel over het Winschoterdiep, de A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Fietsers en wandelaars kunnen de brug op drie plekken op en af.

Icoon

Met de Pieter Smitbrug heeft Oost-Groningen er een icoon bij. Het 800 meter lange bouwwerk verbindt de bebouwde kom van Winschoten met natuur. Voor de bouw van de brug is gebruik gemaakt van duurzaam tropisch hardhout met een FSC-keurmerk. Ook wordt er energiezuinige ledverlichting ingezet. Dit zorgt voor zo min mogelijk lichtvervuiling en verstoort de dieren in de omgeving niet.

Aandacht voor natuur

De brug kruist de vliegroute van vleermuizen. Daarom zijn er op strategische plekken bomen geplant. Zo kunnen vleermuizen ook de jachtvelden aan de andere kant van de brug bereiken. Aan de onderkant van de brug hangen op verschillende plekken nestkasten voor vogels. Aan de kant van Blauwestad is aan de voet van de brug een zandwal aangelegd. Hier kunnen oeverzwaluwen hun nesten bouwen.

Verbinding

Met de opening van de brug gaat een lang gekoesterde wens van inwoners van het gebied in vervulling. Vanuit Blauwestad kunnen ze makkelijker en sneller bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten sneller naar het Oldambtmeer om daar te recreëren.

Samenwerking

De Pieter Smitbrug is een project van de provincie Groningen, gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad. Met de officiële oplevering draagt de provincie de brug over aan de gemeente Oldambt. Meer informatie over de brug is te vinden op de website van Blauwestad.

Foto: Provincie Groningen