Poffertactie in Oldambt wegens succes verlengd

WINSCHOTEN – Ondernemers Harrie van der Laan en Esther Veldhuis zetten de poffert in tegen corona. De actie is een daverend succes.

Veldhuis en Van der Laan begonnen vorige week met een poffertactie als recept tegen de coronacrisis. Wie voor 5 euro een poffert koopt bij Mecca of Van der Laan, geeft de lokale ondernemers een steuntje in de rug. De actie sloeg aan en de pofferts worden zelfs tot ver buiten de provincie besteld. Beide ondernemers zijn ontzettend blij en verrast door de warme reacties die hen een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijden.

Actie overtreft alle verwachtingen

In de eerste instantie liep de alternatieve paasactie tot aanstaande zaterdag, maar de belangstelling is zo overweldigend dat het alle verwachtingen overtreft. Daarom hebben de ondernemers besloten om de poffertactie te verlengen. Bestellen kan dus nog steeds. Maar omdat de vraag de aanmaakcapaciteit begint te overstijgen, kunnen nieuwe bestellingen pas vanaf aanstaande woensdag worden opgehaald.

Andere ondernemers sluiten aan

Ook andere lokale ondernemers zijn inmiddels ingeschakeld bij de actie. Bij hen worden de ingrediënten ingekocht voor het ambachtelijk bereiden van de pofferts. Zo komen de appels bij Doddema Groenten & Fruit in Winschoten vandaan (foto links), de eieren bij de scharrelei-boerderij van Marianne Hoogstraten in Scheemda (foto midden) en ook Jumbo Jan van der Weele in Winschoten steekt een handje toe (foto rechts).

Hoop en voorspoed

Met de actie hopen de ondernemers een meervoudig doel te bereiken: niet alleen de broodnodige omzet wat te vergroten, maar vooral ook om alle Oldambtsters een hart onder de riem te steken. De poffert blijkt daarvoor bij uitstek het product. Het traditoneel Groninger kringbrood draagt vanuit vroegere tijden namelijk de betekenis van hoop en voorspoed met zich mee. Een recept dat iedereen volgens de ondernemers juist in deze tijd goed kan gebruiken.

Foto: Groninger Krant