Presentatie definitief ontwerp gemeentehuis in Marktpleinkerk

Op donderdag 30 november krijgen inwoners en ondernemers van Oldambt de gelegenheid om het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis te bekijken.

De gemeente Oldambt nodigt geïnteresseerden uit voor de inloopbijeenkomst van 16.00 tot 20.00 uur in de Marktpleinkerk in het centrum van Winschoten.

In de kerk staat een aantal panelen opgesteld waarop de diverse schetsen/ tekeningen van het nieuwe gemeentehuis en de inrichting van de directe omgeving te zien zijn. Tevens is op een scherm een 3D-animatie te zien van het ontwerp van zowel de directe omgeving van het gemeentehuis (en de HEMA) als de binnenzijde.

Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig voor het verstrekken van informatie en/ of beantwoorden van vragen.

De presentatie betreft het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. In januari volgend jaar zal de gemeenteraad een keuze maken over het ontwerp en het aanvullende, vereiste budget.

De gemeenteraad is donderdag 23 november bijgepraat over de plannen, zowel het ontwerp als de financiën.

Naar verwachting kan oktober 2024 worden gestart met de nieuwbouw. Als de plannen naar wens verlopen, zal het nieuwe gemeentehuis begin 2026 de deuren openen voor het publiek.

Centrumplannen

Het gemeentehuis maakt onderdeel van de centrumplannen van Winschoten. De komende 5 – 10 jaar ondergaat het centrum een forse metamorfose. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kop van de Langestraat en de sloop van het oude St. Lucas Ziekenhuis. In de kerk is een paneel te zien met een overzicht van de projecten van de komende jaren.

Datum en locatie:

• Donderdag 30 november 2023

• Tijd: 16.00 – 20.00 uur

• Marktpleinkerk, Winschoten.

Foto: Gemeente Oldambt