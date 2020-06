Prince bij Pura Vida

Dit jaar staat Prince centraal bij Pura Vida Blauwestad! Het Noord Nederlands Orkest brengt samen met solisten Jennie Lena en Boris onder leiding van dirigent Dirk Brossé “A symphonic tribute to Prince”. Dampende funkrock wordt afgewisseld met meer lyrische en ingetogen songs. Zo klinken het swingende Take me with you, het bloedmooie Scandalous en natuurlijk Purple Rain op zaterdagavond 31 augustus aan de oevers van het Oldambtmeer.

Prince past goed bij Blauwestad. De poplegende was als componist een grote muziekvernieuwer en had als artiest het talent om meerdere instrumenten virtuoos te bespelen. Dat sluit mooi aan bij alle ontwikkelingen in en de veelzijdigheid van Blauwestad. Wonen, werken en recreëren gaan moeiteloos samen in het gebied.

De solisten Jennie Lena en Boris weten het repertoire van Prince op indrukwekkende wijze ten gehore te brengen. Jennie Lena (finalist ‘The Voice Of Holland’ 2015) wordt gezien als één van de beste vocalisten van haar generatie in Nederland. Boris brak door als zanger, nadat hij in 2004 ‘Idols’ had gewonnen. Samen brengen ze als bekende funk-, soul- en r&b-artiesten tijdens Pura Vida een prachtig eerbetoon aan Prince.

Het openluchtconcert Pura Vida Blauwestad is een begrip in de wijde omgeving van Oost-Groningen en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Ook dit jaar kunnen concertbezoekers vanaf een bootje aan de oevers van het Oldambtmeer of op het veld bij ondergaande zon genieten van de schoonheid van Oost-Groningen. Het concert begint om 20:00 uur in het Havenkwartier van Blauwestad en is gratis toegankelijk.

Pura Vida is een evenement van Projectbureau Blauwestad om de leefbaarheid en bedrijvigheid te promoten en concertbezoekers te laten genieten van de cultuur en natuur in Blauwestad. Pura Vida wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Gemeente Oldambt en vele sponsoren.

Op de site www.blauwestad.nl verschijnt in aanloop naar het concert meer informatie.