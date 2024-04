Programma 4 mei herdenkingen Oldambt 2024

Elk jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dit zijn burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.

Ook in onze gemeente zijn er herdenkingen. Hieronder een overzicht.

Het blijft belangrijk om deze herdenkingen te houden, aangezien er nog altijd elders in de wereld oorlogsgeweld plaatsvindt, waarbij vele oorlogsslachtoffers vallen.

Het jaarthema van de nationale 4 mei herdenking 2024 is “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.

Bloemen op oorlogsgraven

In de gehele gemeente worden op 4 mei namens het gemeentebestuur bloemen gelegd op de zerken van 57 oorlogsslachtoffers. Dit zijn zowel burger- als militaire slachtoffers. En worden bloemstukken gelegd bij de diverse herinneringsmonumenten.

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Vlagprotocol 4 mei, vlag gehele dag halfstok

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Vlagprotocol 5 mei, vlag gehele dag in top

Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top.

De vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Foto: Gemeente Oldambt